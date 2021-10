Bernd Vogelpohl und Rolf Killmann sind beim ADFC aktiv und von Zufriedenheit ganz weit entfernt. „Radfahrer haben in dieser Stadt keine Lobby.“

Radfahren in Greven

Bernd Vogelpohl und Rolf Killmann sind viel mit dem Fahrrad unterwegs und wissen genau, wo es hakt. Sie beklagen aber, dass sich in der Stadtverwaltung niemand dafür interessiert.

Bernd Vogelpohl und Rolf Killmann sind mit dem Rad da – logisch, wie denn sonst. Denn beide sind leidenschaftliche Radfahrer und gehören der ADFC-Ortsguppe Greven an. Radfahren in Greven ist ihr Thema. Und von Zufriedenheit sind sie ganz weit entfernt. „Radfahrer haben in dieser Stadt keine Lobby, wir fühlen uns nicht ernst genommen.“ Harter Tobak, aber den können die Beiden auch begründen.