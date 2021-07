Für die Perspektive hart gearbeitet

Die drei Männer waren einst nach Deutschland geflüchtet, vor gut drei Jahren begannen sie dann eine Maurer-Ausbildung bei Sahle. Nun haben sie ihre Gesellenbriefe in der Tasche.

Die Sprache, da sind sich alle drei einig, sie war die größte Hürde. „Es war am Anfang ganz schwer“, sagt Amirshah Nazari, der in seinem Heimatland Afghanistan kaum Schulbildung genossen hat. Auch sein Landsmann Rahimullah Sultani und der aus Tadschikistan stammende Musobek Goziev taten sich schwer mit deutscher Grammatik und Vokabeln. „Aber am Ende haben wir es geschafft“, sagt Letzterer und schaut auf den Gesellenbrief, der vor ihm liegt.