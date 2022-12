„Für mich ist das ein Jungbrunnen“

Michael Weß im Büro des Pluspunkts an der Kardinal-von-Galen-Straße.

Michael Weß war mal Leiter der Johannes-Schule, der heutigen Schule an der Ems. Als er pensioniert wurde, hat er sich die übliche Auszeit genommen. Aber das reichte nicht. Jetzt sitzt er in dem gemütlichen Büro des Pluspunkts an der Kardinal-von-Galen-Straße, den Laptop aufgeklappt. Mit einem Blick hat er eine Übersicht der freiwilligen Helfer, die hier vermittelt wurden. „Für mich“, sagt Weß über seinen Einsatz, „ist das ein Jungbrunnen.“