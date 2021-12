Für warme Mahlzeiten und Bildung

Das sozialpädagogische Team der Stiftung Mittagskinder kümmert sich an zwei Standorten um warme Mahlzeiten und Bildungsangebote für rund 200 Jungen und Mädchen aus benachteiligten Familien, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Greiwing logistics for you GmbH unterstützt mit ihrer Spende in Höhe von 15 000 Euro die Arbeit der Stiftung Mittagskinder in Hamburg. Das sozialpädagogische Team der Stiftung kümmert sich an zwei Standorten um warme Mahlzeiten und Bildungsangebote für rund 200 Jungen und Mädchen aus benachteiligten Familien, heißt es in einer Pressemitteilung.