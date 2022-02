Ganz viel Benzin im Blut

Die Leidenschaft für Autos wurde ihr bereits in die Wiege gelegt. „Mein Vater hatte lange Jahre die Tankstelle an der Königstraße“, berichtet Marleen Jarvers, die gemeinsam mit ihrem Vater Ludger Jarvers das Autohaus Jarvers GmbH führt. So schwärmte sie bereits als 13-Jährige für den Toyota Starlet. Den Führerschein machte die Unternehmerin 2001 schon zwei Wochen vor ihrem 18. Geburtstag. Und passend zum Geburtstag stand er dann im 1996 von ihren Eltern Ludger und Ute Jarvers gegründeten Toyota-Autohaus: rot und mit riesengroßer Schleife, ihr eigener Toyota Starlet. „Mein absolutes Traumauto, auch wenn es das älteste Fahrzeug auf dem Hof war“, erinnert sich Marleen Jarvers schmunzelnd zurück.

