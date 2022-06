Gartenstadt behutsam entwickeln

Reckenfeld

Soll Reckenfeld wachsen? Und wenn ja: wo? Umstritten. Nur in einem Punkt herrschte bei der Ortsteilwerkstatt weitgehend Konsens: Eine Blockschließung, also die Bebauung zwischen A und B, kommt für die allermeisten Teilnehmer nicht in Frage. „Ein No-Go“, sagte eine Besucherin dazu.

Von Oliver Hengst