Gastspiele und Gottesdienst

Eine Besonderheit hält der Spielplan der Freilichtbühne am kommenden Wochenende bereit: eine Doppelaufführung von „Zickenzirkus“. Am Samstag, 13. August, wird die Karaoke-Komödie nicht nur zur gewohnten Zeit um 20.30 Uhr aufgeführt, sondern zusätzlich auch um 16 Uhr. An diesem Tag schultern die vier Darstellerinnen also eine ungewohnte Doppelbelastung – und schaffen damit zusammen mit dem übrigen Team neben und hinter der Bühne ein Angebot, das sich vor allem an jene richtet, die einen späten Abendtermin eher scheuen, sich das Stück aber dennoch nicht entgehen lassen wollen.

