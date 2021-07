Die Caritas bietet jetzt wieder in Greven Beratung für Menschen mit Sehbehinderungen an.

„Ich kann nicht wie gewohnt lesen oder fernsehen.“ „Ich finde mich in fremder Umgebung nicht mehr gut zurecht.“ „Ich erkenne Bekannte auf der Straße kaum noch.“ „Ich gehe nur noch ungern alleine aus dem Haus.“ Diese und andere Probleme betreffen viele Menschen mit einer Sehbehinderung.

Die Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung des Caritasverband Emsdetten – Greven bietet in Zusammenarbeit mit Blickpunkt Auge – einem Beratungsangebot des Blinden- und Sehbehindertenvereins Münster und Umgebung – regelmäßig Sprechstunden für Menschen mit Sehbehinderungen an. „Blickpunkt Auge – Rat und Hilfe bei Sehverlust“ ist ein qualitätsgesichertes Angebot des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes (DBSV) und seiner Landesorganisationen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Durchgeführt wird dieses Angebot von zwei ehrenamtlichen Blickpunkt Auge -Beraterinnen, Edith Grämer und Faten Faroon.

Beide sind selbst von einer Sehbehinderung betroffen und können zu folgenden Themen informieren und beraten: Grundlegende Informationen zur Augenkrankheit, Sehhilfen und andere Hilfsmittel, Rechtliche und finanzielle Ansprüche, Tipps, Tricks und Schulungen zur Alltagsbewältigung - sichere Teilnahme am Straßenverkehr, Berufstätigkeit und Sehbeeinträchtigung.

Betroffene und deren Angehörige aus Greven und den umliegenden Orten können das Angebot nutzen. Die Sprechstunde findet an jedem vierten Montag im Monat von 13.30 bis 15 Uhr (oder nach Vereinbarung) im Caritasverband in Greven, Kirchstr. 4 unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln, statt.

Terminvereinbarung: Mirjam Schäfer, schaefer@caritas-emsdetten-greven.de; 0160 -96952797, www.caritas-emsdetten-greven.de, www.blickpunkt-auge.de, www.bsv-muenster-umgebung.de