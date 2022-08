Geht doch Wohnen und Gewerbe?

Auf dem Gelände des ehemaligen Aldi in Reckenfeld soll gebaut werden. Aber muss es ein Netto plus Getränkemarkt sein. Oder ließe sich das mit Wohnen mischen? Das Rathaus prüft.

Auch Marco Scheil, Chef des Fachbereichs Stadtplanung, fährt schon mal aus der Haut. „Die Politik hat uns hier mehrfach an die Wand geredet, um Wohnbebauung in Greven und Reckenfeld zu planen“, schnaubte er verhalten im jüngsten Planungsausschuss. Und nun das. Als es um die künftige Bebauung des alten Aldi-Geländes ging, über die schon hinlänglich diskutiert wurde, meldeten plötzlich die Parteien Informationsbedarf an. Also eine neue Runde durch die Gremien.