Geld ist auch nicht alles

Leerstände mit unterschiedlichen Profilen: An der Rathausstraße gibt es ein Strukturproblem im Bereich der Passage, am Marktplatz ist die Commerzbank erst zum Jahresende ausgezogen, an der Oberen Marktstraße ist der Bastelbedarfsladen von einem Personaldienstleister besetzt worden und an der Bergstraße soll im ehemaligen Blue Dog eine Begegnungsstätte der Lebenshilfe entstehen.

Foto: Günter Benning