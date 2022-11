Geldinstitute rüsten auf

Lengerich/Tecklenburger Land

In NRW hat die Zahl der Geldautomatensprengungen in diesem Jahr ein Rekordniveau erreicht. Taten haben sich auch schon in der Region ereignet. Die hiesigen Banken reagieren darauf mit verstärkten Sicherheitsmaßnahmen. Wie Kreissparkasse und Volksbank Münsterland Nord will auch die Stadtsparkasse unter anderem SB-Filialen nachts zwischen 0 und 5 Uhr schließen.