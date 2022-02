Geothermie könnte Viertel heizen

Die Nutzung von Geothermie würde es „grundsätzlich möglich“ machen, den Energiebedarf in Neubaugebieten in Greven 100-prozentig abzudecken. Das geht aus einer Untersuchung hervor, an der das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW beteiligt war. Zugleich wird darauf hingewiesen, „dass die individuelle Nutzung von Erdwärmekollektoren sehr flächenintensiv und daher auf Grund der gegebenen Grundstücksgrößen in der Wöste nur für eine Deckung von 41 % des Gesamtbedarfs ausreicht.“ Durch die Nutzung von Erdwärmesonden (bis 100 Meter Tiefe) sei jedoch eine 100-prozentige Wärmebedarfsdeckung möglich. Das große Aber: eine solche Lösung verursacht „hohe Investitionskosten im Vergleich zu konventionellen Heizsystemen, die auf Bauherren abschreckend wirken könnten“.

