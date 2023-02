Gerne im Container

Container an der Martin-Luther-Grundschule.

Schon zum 1. August soll Greven rechts der Ems eine neue Kita geschaffen werden. Derzeit stehen die Verwaltung in Gesprächen mit Trägern, die deren Führung übernehmen könnte, erklärte Fachbereichsleiterin Beate Tenhaken am Mittwoch im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss im Rathaus. Die Kita müsse erst einmal provisorisch in Containern untergebracht werden.