„Aconlog Park Greven“: Vorarbeiten für Hallen-Neubauten laufen

Wo früher mal das Luhns-Werk stand, entsteht derzeit der „Aconlog Park Greven“, direkt an der B481 zwischen Greven und Emsdetten. Ein Mammut-Projekt, in das eine Mega-Millionen-Summe investiert wird.

Die Bagger knabbern an den letzten Mauerresten, die herumliegen. Das Gestein wird direkt zerkleinert, der so gewonnene Schotter liegt zu Bergen aufgetürmt bereit und wartet auf Wiederverwendung. Das Material wird unter anderem bei den Fundamenten der Hallen zum Einsatz kommen, die hier bald in die Höhe wachsen. Auf dem Alten entsteht Neues, Luhns-Gemäuer bilden die Basis.