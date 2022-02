Giftcocktail sorgt für Autoschlangen

Es ist schon ein fieser Cocktail. Diesel, Desinfektionsmittel und Löschschaum – so etwas möchte wohl niemand im Garten haben. Da, und auch in anderen Böden, hat das Zeug auch nichts zu suchen. Und deshalb war die Autobahn 1 zwischen Greven und Münster Nord in Richtung Dortmund auch gestern ab 6 Uhr wieder gesperrt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

endet automatisch