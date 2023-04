Grabschen schwer nachzuweisen

Weil ein 23-jähriger Mann aus Rheine auf einer Party in Greven-Reckenfeld am 26. Juni 2021 und später in einer Kneipe in Rheine am 16. Juli 2021 sowie im August 2021 mehrfach junge Frauen „angegrabscht“ haben soll, musste er sich am Freitag wegen sexueller Übergriffe am Amtsgericht verantworten. Vier Frauen erstatteten Anzeige gegen ihn, nachdem sie sich gegenseitig über die Taten informiert hatten.

