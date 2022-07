Der NABU-Kreisverband Steinfurt sieht sich durch das Gerichtsurteil zur Beachbar bestätigt und gestärkt. Eine Bar in einem FFH-Schutzgebiet sei schlicht unzulässig und störe die Ökologie der Ems, sagt Gisbert Lütke.

Die Beachbar steht eindeutig im Naturschutzgebiet, sogar in einem FFH-Gebiet, in dem noch strengere Vorschriften gelten. Und eben deshalb sei der Betrieb schlicht nicht zulässig, sagt Gisbert Lütke vom NABU-Kreisverband.

Für Gisbert Lütke ist die Sache eigentlich ganz klar: Die Beachbar stehe in einem FFH-Schutzgebiet, die Fläche unterliege also strengsten, europäischen Naturschutzvorgaben. Und dort sei eine gastronomische Nutzung nun mal – wie vom Gericht eindeutig bestätigt – schlicht und einfach nicht zulässig. „Es wäre Sache des Kreises gewesen, das zu unterbinden“, sagt Lütke. Das habe dieser nicht getan, also habe man den Klageweg beschreiten müssen.