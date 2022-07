Darum gab es jahrelang Zoff um „Greven an die Ems“

Eine hölzerne Bierbude, Platz für Veranstaltungen und Zugang zum Fluss: So sah „Greven an die Ems“ an gut besuchten Tagen aus. Doch die Veranstaltungsfläche, die vor 15 Jahren eröffnet wurde, liegt im FFH-Schutzgebiet. Nach einer erfolgreichen Klage des Naturschutzbundes musste sie stillgelegt werden.

Foto: Oliver Hengst