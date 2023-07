Greven: Gedenken an von Nazis ermordete Zwangsarbeiter

Christoph Leclaire, Historiker aus Münster-Sprakel, organisiert mit der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes seit etlichen Jahren eine Gedenkveranstaltung in den Bockholter Bergen bei Greven für zwei von der Gestapo im Jahr 1942 hingerichtete polnische Zwangsarbeiter. Leclaire versteht dieses Gedenken auch stellvertretend für viele ähnliche Schicksale in der Region.

Am 14. August 1942 wurden die aus Polen stammenden Zwangsarbeiter Franciszek Banaś und Waclaw Ceglewski in den Bockholter Bergen bei Greven von den Nazis hingerichtet. Ihr grausames Schicksal steht stellvertretend für das zahlreicher weiterer Opfer in der Zeit des Nationalsozialismus. Im Kreis Steinfurt, aber natürlich auch darüber hinaus.

Die beiden Polen gehörten zu den mehreren Millionen im Deutschen Reich während des Zweiten Weltkriegs zwangsweise zur Arbeit eingesetzten Kriegsgefangenen und ausländischen „Zivilarbeitern“. Sie wurden des „verbotenen Umgangs“ mit einer deutschen Frau beschuldigt – Grund genug für die Gestapo, sie zu töten.

Erinnerungen lange Zeit verdrängt

All das ist seit langem bekannt, wurde aber auch lange Zeit verdrängt. Es bedurfte der Messdienerschaft aus Greven-Gimbte, um im Jahre 2001 erstmals an das Schicksal von Franciszek Banaś und Waclaw Ceglewski zu erinnern. Sie schufen seinerzeit in der Nähe der Hinrichtungsstelle einen Erinnerungsort. Ein öffentliches Gedenken fand aber weiterhin nicht statt, wie der Historiker Christoph Leclaire aus Münster-Sprakel schon früh kritisierte. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Schicksal der beiden NS-Opfer und bemüht sich um die Erinnerung an sie.

So würdigt etwa das polnische Generalkonsulat in Köln diese NS-Erinnerungsarbeit und nimmt inzwischen regelmäßig an der Gedenkfeier teil. Zum 80. Jahrestag im vergangenen Jahr bekamen die ermordeten Franciszek Banaś und Waclaw Ceglewski durch das Engagement der Veranstalter zudem einen Gedenkstein mit Namen.

Familienangehörige nehmen an Gedenkfeier teil

In diesem Jahr wird die Gedenkfeier am Wanderparkplatz in den Bockholter Bergen am Sonntag, 13. August, um 15 Uhr stattfinden. Und das erstmals mit Familienangehörigen der beiden NS-Opfer. Denn Ende vergangenen Jahres war es Christoph Leclaire doch noch gelungen, die Familie von Waclaw Ceglewski aufzuspüren und insbesondere Kontakt zu seiner Nichte Wanda Rabiec herzustellen. „Seitdem gibt es regen Austausch mit ihr sowie weitere Informationen zu Waclaw und seiner Familie“, so Leclaire. Ein Foto von ihm ist aber zu Leclaires Leidwesen noch immer nicht gefunden worden.

Wie auch immer: „Wanda Rabiec hat großes Interesse an der ihr bis dahin unbekannten Geschichte ihres Onkels. Und so folgt sie gerne der Einladung zur diesjährigen Gedenkfeier“, sagt Leclaire. Gemeinsam mit ihrem Sohn wird sie sich auf die lange Reise von Lipno/Polen in den Kreis Steinfurt machen. Sie wird in Greven ein paar Tage verbringen – natürlich auch, um das Grab ihres Onkels auf dem Friedhof an der Saerbecker Straße aufzusuchen. Neben den beiden wird auch eine Großnichte von Waclaw Ceglewski aus Warschau dabei sein.

Und noch etwas ist neu in diesem Jahr: Christoph Leclaire ist es gelungen, das Akustik-Duo „White Coffee“ aus Herford dafür zu gewinnen, einen Song über die beiden ermordeten Zwangsarbeiter zu schreiben. Der wurde inzwischen professionell im Tonstudio eingespielt. Am 13. August wird er dann auf der Gedenkfeier erstmals live zu hören sein.