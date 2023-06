Mickie Krause freut sich auf das „Heimspiel“ in Greven

Mickie Krause in seinem Anwesen in Wettringen: Am Samstag steht er auf der Bühne in Greven.

Mickie Krause ist in Deutschland gelandet: Am Mittwoch setzte der Flieger von Palma de Mallorca - pünktlich zu den nächsten großen Auftritten des Partyschlager-Stars aus dem Münsterland - auf der Landefläche auf. Ein „Heimspiel“ steht für den 53-Jährigen, der gebürtig aus Wettringen kommt und in dieser Woche seinen Geburtstag feiern konnte, nun am Samstag in Greven an - bei der zweiten Auflage vom Sommer-Open-Air.