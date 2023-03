Die erste Frage, die sich stellt, ist die Frage „warum“. Warum ist die Zahl der Verkehrsunfälle in NRW um 4,8 Prozent angestiegen und dagegen im Kreis Steinfurt um 7,96 Prozent gefallen? Es sei gleich gesagt: Eine Antwort auf diese Frage wird im Bericht über die Verkehrsunfallentwicklung 2022 im Einzugsbereich der Kreispolizeibehörde Steinfurt nicht gegeben. Aber die Frage, warum es in Greven so gefährlich ist, wird dann doch – indirekt - beantwortet.

In Greven ist es gefährlich? Ja, laut der Statistik für das Jahr 2022 ist das wirklich so. Dort ist Greven nach Saerbeck mit der höchsten „Verunglückten Häufigkeitszahl“ vermerkt. Wobei Saerbeck dabei eigentlich vernachlässigt werden kann. Das Dorf ist einfach zu klein.

Denn: Die „Verunglückten Häufigkeitszahl“ (VHZ) beschreibt das Risiko, bei einem Verkehrsunfall getötet oder verletzt zu werden. Hierzu wird die Zahl der Verunglückten mit 100000 multipliziert und dann durch die Einwohnerzahl geteilt. Greven weist eine VHZ von 660,5 auf, Saerbeck liegt mit 665,3 nur knapp darüber. Wobei bei einer solch kleinen Gemeinde mit „nur“ 106 registrierten Unfällen ein oder zwei weitere die statistische VHZ enorm hochtreiben würde. Die VHZ im Kreis Steinfurt gesamt liegt bei 485,4.

Zurück nach Greven: Dort wurden im vergangenen Jahr 896 Verkehrsunfälle mit Sachschaden registriert, 191 davon mit Personenschaden. Zwei Menschen starben dabei. Für Senioren im Alter über 65 scheint Greven besonders gefährlich zu sein. Eine VHZ von 779,45 bei Unfällen mit Verletzten oder Getöteten ist im Kreis der absolute Rekord. Der Kreisdurchschnitt liegt hier bei einer VHZ von 443,16.

Warum es in Greven so viele Unfälle gibt

Zurück zur Frage „Warum“. Warum gibt es in Greven so viel mehr Unfälle als in den anderen Kommunen des Kreises? Da kann eine Zahl Aufklärung bringen. Denn in Greven finden besonders viele Unfälle außerhalb der Stadt statt. Das hat sicherlich mit der enormen Fläche der Stadt zu tun – zur Stadt gehören immerhin 140 Quadratkilometer – und damit einhergehend ein extrem langes Straßen- und Wegenetz. Aber wohl auch die Autobahn 1 tut ihre Wirkung. Denn die führt immerhin fast zehn Kilometer über Grevener Gebiet. Und damit werden auch die Unfälle auf der A1 für Greven angerechnet.

Bleibt der Vergleich zu den Vorjahren. Da Corona in den Jahren 2020 und 2021 sicherlich völlig andere Ergebnisse erbracht haben, lohnt nur der Vergleich mit dem Jahr 2019. Da gab es in Greven 967 Unfälle mit Sachschaden und damit 71 mehr, als im vergangenen Jahr. Die „Verunglückten Häufigkeitszahl“ lag aber 2019 (490,8) deutlich unter der aus dem vergangenen Jahr (779,45).

Erstaunlich: Auch im Vergleich zum Corna-Jahr 2021 ist die Zahl der Verkehrsunfälle im Bereich des Wachbereichs Emsdetten/Greven um 14,01 Prozent zurückgegangen. Warum auch immer - womit wir wieder am Anfang wären.