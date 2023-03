Laut der Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2022 ist Greven für Verkehrsteilnehmer besonders gefährlich. In dieser Statistik ist Greven nach Saerbeck mit der höchsten „Verunglückten Häufigkeitszahl“ vermerkt.

In Greven kracht es im Vergleich zu den anderen Kommunen des Kreises Steinfurt besonders häufig.

Die erste Frage, die sich stellt, ist die Frage „warum“. Warum ist die Zahl der Verkehrsunfälle in NRW um 4,8 Prozent angestiegen und dagegen im Kreis Steinfurt um 7,96 Prozent gefallen? Es sei gleich gesagt: Eine Antwort auf diese Frage wird im Bericht über die Verkehrsunfallentwicklung 2022 im Einzugsbereich der Kreispolizeibehörde Steinfurt nicht gegeben. Aber die Frage, warum es in Greven so gefährlich ist, wird dann doch – indirekt - beantwortet.