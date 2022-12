Grevener Arbeitsmarkt lockt an

Naturgemäß gibt es keine andere Stadt, mit der die Grevener Pendlerströme derartig eng verflochten sind. Münster lockt deutlich mehr Arbeitnehmer aus Greven an als umgekehrt.

Rund 12 700 Menschen, die nicht in Greven wohnen, pendelten im Jahr 2021 ein, um in Greven ihrer Arbeit nachzugehen.

Gegen die hohe Zugkraft von Münster ist mal wieder kein Kraut gewachsen, auch in der Pendlerstatistik nicht. Der Arbeitsmarkt der nahen Domstadt lockt viele Grevener an, die dorthin pendeln. Rund 6000 Emsstädter machen sich regelmäßig auf den Weg nach Münster, um dort ihre Brötchen zu verdienen. Gut ein Drittel (2093) absolvieren den umgekehrten Weg: Münsteraner, die in Greven arbeiten.