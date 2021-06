Sportlich eine Pleite. Stimmungstechnisch ein Highlight. Marius Beckermann hat das Ende der Deutschen Nationalelf im Wembley Stadion live erlebt. Der Grevener lebt in London.

Marius Beckermann (r.), Grevener mit Wohnsitz in London,

Das war ein Sitzplatz, um den ihn am Dienstagabend wohl tausende Fußballfans beneidet haben: Live im Wembley-Stadion den EM-Kracher gegen England verfolgen? Was den meisten Anhängern der deutschen Nationalmannschaft wegen strenger Corona-Reiseregeln unmöglich blieb, war für Marius Beckermann am Dienstag eine eher leichte Übung.