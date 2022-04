Grevener nimmt an Musik-Sendung „Let the music play“ teil

Spannend: Der Grevener Simon van Raalte nimmt am Wettbewerb „Let the music play“ teil.

Quiz-Kandidat in TV-Show

Simon van Raalte als Quiz-Kandidat der Fernseh-Show „Let the music play“: Am Montagabend weiß man, wie sich der 45-Jährige im Wettstreit geschlagen hat.

Für besonders begabt hält sich Simon van Raalte nicht. Ganz im Gegenteil: „Ich bin voll neidisch auf alle, die musikalisch sind. Ich bin es jedenfalls nicht.“ Gleichwohl mangelt es dem 45-jährigen IT-Fachmann nicht an Begeisterung für Musik. Im Keller der Familie steht eine alte Jukebox, den Flur ziert ein Grammophon. Und überhaupt: Zuhause und im Büro läuft fast den ganzen Tag über Musik. Das ist auch der Grund dafür, warum Simon van Raalte keinen Moment zögerte, als er von der Wiederauflage der Quiz-Show „Let the music play“ erfuhr, und von der Möglichkeit, sich als Kandidat zu bewerben. Am Montag (4. April) stellt der Grevener im Duell mit zwei Mitstreiterinnen im Vorabendprogramm bei Sat.1 sein Musik-Wissen unter Beweis.