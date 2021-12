Grevener spenden 1,9 Millionen Euro für guten Zweck

Im Jahr 2017 wurden von den Steuerpflichtigen in Nordrhein-Westfalen 1,3 Milliarden Euro als Spenden zur Förderung steuerbegünstigender Zwecke in ihrer Steuererklärung angegeben. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt anhand jetzt vorliegender Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik mitteilt, entspricht dies einem Betrag von 71 Euro je Einwohner. In Greven fällt dies allerdings deutlich geringer aus. Die spendeten nur 51 Euro pro Einwohner, liegen damit aber über dem Durchschnitt m Kreis Steinfurt (48 Euro).

