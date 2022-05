Großaufgebot für ein tolles Ferienprogramm

Viele Grevener Familien, die auf einen der 1500 Betreuungsplätze in den Oster-, Sommer und Herbstferien gehofft hatten, sind zum Start der Anmeldung im Januar leer ausgegangen. Die Folge waren lange Wartelisten und Frust bei den betroffenen Eltern. Für Abhilfe soll der Ausbau von Ganztagsbetreuung in den Ferien sorgen.

Nie zuvor waren Ferienangebote in Greven so stark nachgefragt wie in diesem Jahr. Zuletzt haben in den Osterferien beim Ferienprogramm auf dem Kinderbauernhof Wigger während der beiden Wochen jeweils 140 Mädchen und Jungen abwechslungsreiche Tage verbracht.

In den Sommerferien wird sich das Ferienkisten-Team in jeder Woche um bis zu 160 Grundschulkinder kümmern. Für einige der Betreuungswochen stehen noch einmal fast ebenso viele auf der Warteliste.

Bereits in diesem Sommer werden die Kapazitäten deshalb erweitert. Neben der Abenteuerkiste steigen künftig auch die beiden OGS-Träger Lernen fördern und Evangelische Jugendhilfe in die Ganztagesbetreuung in den Ferien ein, heißt es in einer Pressemitteilung.

In der ersten und zweiten Sommerferienwoche wird es im Marienschulzentrum und in Reckenfeld zusätzliche Ferienprogramme geben. Ein Team von Lernen fördern organisiert das Angebot, das von montags bis freitags stattfindet, sich an Kinder im Grundschulalter richtet und neben einem vielfältigen Programm auch die Mittagsverpflegung beinhaltet.

Auch Josef-Grundschule dabei

In den Herbstferien kommt die Evangelische Jugendhilfe dazu, die zum ersten Mal an der Josef-Grundschule ein Ferienangebot organisiert. Teilnehmen können hier bis zu 25 Mädchen und Jungen. Eltern, die ihre Kinder bei den neuen Angeboten anmelden, können sicher sein, dass es einheitliche Standards gibt: Betreuungszeiten, Verpflegung und nicht zuletzt die Elternbeiträge sind bei allen Wochenprojekten gleich.

Nachdem der Anfang für 2022 nun gemacht ist, sollen neben den genannten Anbietern zukünftig weitere folgen, um in den kommenden Jahren ausreichend Plätze zur Verfügung stellen zu können.

Damit der Überblick nicht verloren geht, werden Grevens Ferienangebote auf einer gemeinsamen Plattform zusammengeführt. Dort können Kinder und Eltern nicht nur nach dem für sie passenden Angebot stöbern, sondern auch die Anmeldung online erledigen.

„Und das ist kinderleicht“, wie Tanja Kerstingskötter betont. Sie verwaltet die Anmeldungen und steht für Fragen und Beratung im Büro der Abenteuerkiste bereit (www.ferienkiste-greven.de). Neben den zusätzlich bereitgestellten Angeboten steigt in der ersten Sommerferienwoche im Kulturzentrum GBS auch eine neue Auflage der „Kulturhauptstadt Greven“.

Außerdem plant die Abenteuerkiste ein zweiwöchiges Sommerprogramm mit Tagesaktionen und Ausflügen. In den Herbstferien findet auch ein weiteres Herbstferien-Camp mit Übernachtung statt.