Große Geschichte, kleine Bonmots

Greven

Lang, lang ist´s her: 1982 stieg die erste Fußballseniorenmannschaft des SC Greven 09 im Durchmarschstil in die Bezirksliga auf. 40 Jahre später, an einem grauen Samstagnachmittag, trafen sich nun die Helden von 82 in der Siedlerklause und ließen Vergangenes nochmal aufleben.

Von Elias Mewe