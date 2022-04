Großer Erfolg seit 25 Jahren

Die Plakette hat Martin Wesselmann am Samstagvormittag schon einmal angebracht: Als „Top Ferienhof 2022 in NRW“ ist der Gimbter Ferienhof Wesselmann vom Online-Portal „LandReise.de“ ausgezeichnet worden – und das schon zum zweiten Mal nach dem vergangenen Jahr. Notwendig dafür waren die Bewertungen auf der Seite, die sich in einem Zeitraum von über einem Jahr mit einer Durchschnittsnote von 1,5 belaufen müssen. Worin der Erfolg liegt und warum sich so viele auf dem Hof mitten in Gimbte so wohlfühlen? Wir haben uns umgeschaut.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

+ gratis Prämie