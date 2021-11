„Gute Erklärung“

Sexualität ist ein schwieriges Thema für Jugendliche. Besonders, wenn es um diverse Geschlechterrollen geht. In der Schule an der Ems fand deshalb eine Aktion des DRK zum Thema Vielfalt statt.

DRK-Projekt gegen sexualisierte Gewalt macht Station in der Emsschule

Über Sexualität zu reden, das ist schwer. Und gerade unter Jugendlichen oft peinlich. „Es gibt ziemlich viele Homophobie hier“, sagt der 14-jährige Marvin an der Schule an der Ems, „das finde ich nicht in Ordnung.“