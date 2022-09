Gutenachtgeschichten mit Maffay-Autogramm

Peter Maffay und seine Lebensgefährtin Hendrikje Balsmeyer kommen für eine Signierstunde nach Greven in den Marktkauf.

Peter Maffay kommt nach Greven. Ja, wirklich, aber singen wird er nicht. Am Donnerstag signieren er und seine seine Lebensgefährtin Hendrikje Balsmeyer exklusiv ihr neues Kinderbuch „Anouk, dein nächstes Abenteuer ruft!“ Signiert wird am Donnerstag ab 16 Uhr im Marktkauf Nientied an der Bismarckstraße.