Vier kleine Hecken, sie dienen als Wind- und Blickfang am Völkerballkreisel in Greven. Aber sehen sie nicht so aus, wie ein Hakenkreuz? Auch bei den städtischen Gärtnern ist diese Vermutung schon angekommen – sie reagieren.

Der normale Fußgänger erkennt es nicht. Man muss sich schon in einen Flieger begeben, oder in einen Satelliten, um den grünen Skandal am Völkerballkreisel zu erkennen. Wenn es denn ein Skandal ist. „Die Bepflanzung dort“, meinte im jüngsten Betriebsausschuss am Mittwoch die grüne Ratsfrau Janina Rebholz, „sieht aus wie ein Hakenkreuz.“ Und ob man das nicht ändern könne.