Hallenbad fast ohne Einschränkung

Die Freibadsaison ist am Sonntag Geschichte. Trotz Corona-Beschränkungen fanden knapp 30.000 Besucher den Weg in das Bad.

Ende August, Anfang September gibt es in Greven zwei Termine, die sich Jahr für Jahr wiederholen. Die Kirmes war schon, zwar in abgespeckter Form und am „falschen“ Wochenende. Der Wechsel vom Frei- ins Hallenbad steht unmittelbar bevor. Wer also noch mal die langen Bahnen im Freien genießen möchte, sollte sich sputen. Am Sonntag ist Schluss.