Hauptschul-Abriss: Die Schutthaufen wachsen

Die Löcher in der Fassade und die Schutthaufen auf dem Schulhof werden immer größer – das, was von den Gebäuden der Alten Hauptschule in Reckenfeld noch steht, wird immer weniger. Gestern wurden die Sanitärcontainer demontiert und mit einem Kran auf einen Tieflader gehievt. Diese waren einst am Neubau-Teil installiert worden, als dieser zur Flüchtlingsunterkunft umgebaut worden war. Seit Mitte Dezember des vergangenen Jahres wird die Alte Hauptschule nicht mehr bewohnt, die Menschen wurden auf andere Unterkünfte in der Stadt verteilt. Viele Reckenfelder bedauern, dass mit dem Abriss ein prägender Bau verschwindet. Viele verbinden mit den Gebäuden Erinnerungen an die eigene Schulzeit, denken etwa an Schulentlassfeiern in der Aula zurück. Derweil schritten am Donnerstag vor allem die Abrissarbeiten am Klinker-Altbau voran. Die einzelnen Baustoffe werden getrennt und nach Möglichkeit wiederverwertet.

