Hausarztversorgung in Greven: „In fünf Jahren könnte es eng werden“

Noch ist die Situation rund um die Hausärzte-Versorgung in Greven gut. Die Betonung liegt auf noch. Denn: In den nächsten Jahren gehen viele in den Ruhestand.

Dr. Christian Schulte ist seit knapp zwei Jahren in der Gemeinschaftspraxis in der Martinistraße - unter anderem mit Dr. Petra Grewe-Kemper - als Hausarzt tätig.

Dr. Petra Grewe-Kemper feiert in diesem Jahr ein rundes Jubiläum: Seit 30 Jahren arbeitet die Hausärztin in der Martinistraße in Greven. Und die 62-Jährige hat bis zum Ruhestand noch ein paar Jahre vor sich. In letzter Zeit sei viel Bewegung in die Praxis gekommen, die seit Juli 2021 zur Hausarztgemeinschaftspraxis verwandelt wurde und seitdem vier Hausärzte mit vier vollen Kassensitzen in sich vereint.