2000 Euro für Maria und Herbert Runde

Sie haben einen weiten Heimatbegriff. Albert und Maria Runde wurden für ihre Arbeit im Heimatverein mit dem 1. Heimatpreis ausgezeichnet. Eine erstaunliche Vielfalt gibt es in der alten Post.

Wenn man Maria Runde fragt, welche Gruppe im Heimatverein ihr derzeit am liebsten ist, sag sie: „Grevener aus aller Welt.“ Die ehemalige Krankenschwester leitet diese Truppe mit Menschen aus mehr als zehn Nationen. „Jeder, der hier seine Heimat gefunden hat“, sagt ihr Mann Albert Runde, „ist bei uns recht herzlich willkommen.“

Verleihung des Ehrenamtspreises Ehrung für Maria und Herbert Runde vom Heimatverein. Foto: Günter Benning Ehrung für Maria und Herbert Runde vom Heimatverein mit Bürgermeister Dietrich Aden und Thomas Grünert (r.). Foto: Günter Benning Ehrung für Maria und Herbert Runde vom Heimatverein mit Bürgermeister Dietrich Aden und Thomas Grünert (r.). Foto: Günter Benning Ehrung für Maria und Herbert Runde vom Heimatverein. Foto: Günter Benning Alle Geehrten auf der Bühne. Foto: Günter Benning Ehrung für ZWAR-Netzwerk. Foto: Günter Benning Ehrung für ZWAR-Netzwerk. Foto: Günter Benning Ehrenamtsehrung im Ballenlager Foto: Günter Benning Ehrenamtsehrung im Ballenlager Foto: Günter Benning Ehrenamtsehrung im Ballenlager Foto: Günter Benning Ehrung für den Reckenfelder Bürgerverein. Foto: Günter Benning Ehrung für das Projekt „EFI-Magazin 53+“. Foto: Günter Benning Ehrung für den Carneval Club Freunde für’s Leben. Foto: Günter Benning Ehrung für den Carneval Club Freunde für’s Leben. Foto: Günter Benning Ehrung für das Projekt Projekt „Ästhetisches Biotop vor der Haustür“. Foto: Günter Benning Ehrung für Schülerlotsin Maria Otte mit Bürgermeister Dietrich Aden, André Wesselmann und Stevens Gomes. Foto: Günter Benning Ehrung für Schülerlotsin Maria Otte mit Bürgermeister Dietrich Aden, André Wesselmann und Stevens Gomes. Foto: Günter Benning Ehrung für Schülerlotsin Maria Otte mit Bürgermeister Dietrich Aden, André Wesselmann und Stevens Gomes. Foto: Günter Benning Ehrung für Schülerlotsin Maria Otte mit Moderatorin Katrin Antemann. Foto: Günter Benning Jonas Elverich mit Moderatorin Katrin Antemann. Foto: Günter Benning Jonas Elverich mit Moderatorin Katrin Antemann. Foto: Günter Benning Die First Responder aus Reckenfeld. Foto: Günter Benning Moderatorin Katrin Antemann und Fachbereichsleiterin Beate Tenhaken. Foto: Günter Benning Ehrenamtsehrung im Ballenlager Foto: Günter Benning Ehrenamtsehrung im Ballenlager Foto: Günter Benning

Der ersten Preis für die beiden Motoren des Heimatvereins, das war auch ein Preis für ein Engagement, das Heimat nicht rein geschichtlich betrachtet, sondern als ein Stück Gesellschaft, die bewegt wird. Laudator Thomas Grünert sprach von einem „Power Team“. Das nicht nur selbst aktiv ist, sondern es schafft, die über 300 Mitglieder ihres Vereins mitzureißen: „Mehr als ein Drittel davon sind aktiv. Allein dieser Einsatz ist absolut preiswürdig.“

Schon in der CAJ aktiv

Die Rundes waren in Greven schon mit 17 und 19 Jahren in der CAJ aktiv und haben Akzente für die Jugendarbeit gesetzt. Auch in der Kommunalpolitik waren sie engagiert. Im Heimatverein haben sie zuletzt den Aufbau des Sachsenhofs vorangetrieben.

Herbert Runde nahm den 2000-Euro-Gewinn gewohnt zurückhaltend an: „Wir sind die Falschen, die hier stehen – wir haben einfach so gut Leute."

Mehr Fotografie

Herbert Runde würde sich, erklärte er, gern mehr mit Fotografie befassen. Für sein Hobby braucht er allerdings noch schweres Gerät: „Einen Hochleistungsscanner.“ Mit dem sollen die Negative, über die der Heimatvereine verfügt, noch besser eingelesen werden.

Bisher hat die Fotogruppe in der Alten Post schon über 65.000 Bilder digital eingelesen. Was der Heimatverein machen, erklärt Runde, sei eine Art Geschichte von unten. Nicht die Politik spiele die Hauptrolle, sondern des Leben der normalen Bürgern.

Nicht nur Vergangenheitspflege

Die Vereinsarbeit besteht nicht nur aus der Pflege der Vergangenheit. Gerade in der Ukrainekrise hat sich der Heimatverein stark engagiert. So hat er eine Hilfsaktion unterstützt, bei der mehr als 400 Pakete auf die Reise in die Ukraine geschickt wurden. Außerdem stellte er seine Räume für Deutsch- und Integrationskurse zur Verfügung. Eine ukrainische Psychologin konnte beim Heimatverein Hilfe für geflüchtete Kinder anbieten.

Woher der große Einsatz der Rundes kommt? Maria Runde hat dafür eine Antwort: „Schon unsere Eltern waren so aktiv.“