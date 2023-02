Heizung der Tennishalle war schuld

Kann man den Pfeifton, der Anwohner im Stockkamp stört, bis zur Ems-Sport-Arena an der Gutenbergstraße hören, einen Kilometer entfernt? Nein. Denn nun stellt sich heraus: Dort gab es ein eigenes Geräusch, das inzwischen abgestellt wurde.

Auch an derEms-Sport-Arena an der Gutenbergstraße trat ein lästiges Geräusch auf.

Zu den beiden Stockkamp-Geräuschen gesellt sich ein drittes, das indirekt mit dem Wohnviertel zu tun hat. Angeblich sei jenes Geräusch, das rund um die Marie-Luise-Kaschnitz-Straße wahrnehmbar ist, sogar an der Tennishalle an der Gutenbergstraße zu hören, berichteten einige Grevener. Das sind rund 1000 Meter Luftlinie. Nun stellt sich heraus: Im Gewerbegebiet gab es ein eigenes, ein drittes Geräusch. „Das haben wir selbst verursacht“, sagt Bernhard Averkamp, Betreiber der Ems-Sport-Arena an der Gutenbergstraße.