Herbstliche Farbenpracht

Der Herbst malt die Landschaft mal wieder in knallbunten Farben. So wie hier bei einem Waldstück in der Grevener Bauerschaft Pentrup. Wenn auch Sie auch tolle Herbstfotos geschossen haben, dann schicken Sie sie doch gerne an die Redaktion. Wir werden dann ein „Best of“ des Herbstes veröffentlichen. Die Email-Adresse: redaktion.gre@zeitungsgruppe.ms