Hier entsteht der europäische Regenwald

An der Ems in Greven steht eine Renaturierungsmaßnahme kurz vor dem Abschluss. Unter der Aufsicht der Bezirksregierung Münster wird eine sogenannte Sekundäraue ausgebaggert. In wenigen Jahren wird sich an dieser Stelle ein Auwald bilden, der besonders vielen Arten Lebensraum bietet.

Dezernent Dr. Hannes Schimmer von der Bezirksregierung Münster weist über die sieben Hektar große Fläche. Auf der hat die Bezirksregierung 300.000 Kubikmeter Sand abbaggern lassen, um eine sogenannte Sekundäraue zu erstellen. In dem zukünftigen Überschwemmungsgebiet an der Ems wird sich ein artenreicher Auwald bilden.

Noch gleicht die Fläche eher einer Mondlandschaft als einem Naturparadies. Täglich graben sich die Bagger ein bisschen tiefer in den Sand, der dann sofort abtransportiert wird. Doch das wird sich sehr bald ändern. Denn schon in wenigen Wochen sollen die Maßnahmen beendet und die Bagger weg sein. Dann ist auch die Arbeit der Bezirksregierung an dieser Stelle getan, die die Ems in Greven schon seit mehreren Jahren in einen naturnäheren Zustand zurückversetzt.