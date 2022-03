Hilfsgüter für die Ukraine werden gesammelt

Am heutigen Montag (28. Februar) werden beim Heimatverein in der Alten Post an der Alten Münsterstraße Hilfsgüter für die Ukraine gesammelt.

Am heutigen Montag (28. Februar) werden beim Heimatverein in der Alten Post an der Alten Münsterstraße Hilfsgüter für die Ukraine gesammelt. Benötigt werden z.B. auch Windeln in allen Größen, Konserven, Wasser, Hygieneartikel, Binden etc, Seife, Wasser, Babynahrung. (Bitte nicht komplette Kisten Baby/Kinderkleidung, sondern gezielt warme Kinder/Erwachsenenkleidung, aber auch Decken). Die Hilfsgüter können am heutigen Montag zwischen 16 und 18 Uhr in der Alten Post abgegeben werden.