Historischer Engplass verschwindet

Haus Nordhorn an der Martinistraße wird abgerissen

Greven

Was lange währt, wird gut. An der Martinistraße macht das ehemalige Haus Nordhorn Platz für eine Wohnanlage mit 36 seniorengerechten Apartments. Außerdem bietet sich jetzt die Möglichkeit, den Rad- und Fußweg an der Kardinal-von-Galen-Straße zu verbreitern.

Von Günter Benning und Hans-Dieter Bezund