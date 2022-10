Hohelieder des politischen Spotts

Der Berliner Kabarettist Frank Lüdecke zündete in seinem Programm „Das Falsche muss nicht immer richtig sein“ eine bissige Pointe nach der anderen.

Frank Lüdecke in der Kulturschmiede

Der Berliner Kabarettist Frank Lüdecke zündete in seinem Programm „Das Falsche muss nicht immer richtig sein“ eine bissige Pointe nach der anderen

Das Publikum in der gut besuchten Kulturschmiede feierte am Freitag ein gelungenes Wiedersehen mit einem der ganz Großen des deutschen Polit-Kabaretts: Frank Lüdecke. Der Berliner zündete in seinem Programm „Das Falsche muss nicht immer richtig sein“ eine bissige Pointe nach der anderen.

Warten sie mal – Ich kenne sie: Sind sie nicht der Dachdecker von vor zwei Wochen? Dies war der Running-Gag des Berliners, der sich in immer neuen Kontexten quer durch das rund zweistündige Programm zog. Mal gleich zu Beginn, als es darum ging, wie es ist, als Kabarettist in der Phase des „Post-Corona-Comeback“ auf der Straße von einem Passanten angesprochen zu werden, oder auch mal im eigenen Vergleich zu alimentierten Berühmtheiten fürs Nichtstun: Sitzungsgelder während der sitzungsfreien Zeit eines Politikers, bezahlte Gehälter eines ausgebooteten Fußballprofis, oder das Gehalt eines Generalmusikdirektors eines hanseatischen Konzertsaals, der noch nicht einmal freigestellt war.

Wenn Lüdecke zur Gitarre griff, verwandelte er Klassiker wie Simon and Garfunkels „The Boxer“ in Hohelieder des Spotts.

Wenn er über die fachlichen Expertisen von Politikern herzog, bediente er einschlägige Klischees, etwa, dass ein ehemaliger Bundesverkehrsminister einer der vielen Lehrer im Deutschen Bundestag sei. Als er die fachliche Kompetenz einer ehemaligen Bundesministerin für Bildung und Forschung schmähte, schien er dabei nicht bemerkt zu haben, dass er gerade in deren Wahlkreis auftrat. Wohl aber gewährte dies den Einblick, dass diese Nummer im Programm nicht der jüngsten Zeit entstammte. Beste, hochintelligente Unterhaltung.