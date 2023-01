Holthaus fackelt nicht lange

Unterbrochene Lieferketten? Steigende Energiekosten? Für Franz-Josef Holthaus doch kein Problem. Notfalls verfeuert er eben Goldbarren. Glauben Sie nicht? Ist in dieser Woche aber genau so geschehen.

Unterbrochene Lieferketten? Steigende Energiekosten? Für Franz-Josef Holthaus doch kein Problem. Notfalls verfeuert er eben Goldbarren. Glauben Sie nicht? Ist in dieser Woche aber genau so geschehen. Wobei die Goldbarren, die Holthaus nutzte, um in der guten Stube behagliche Wärme für seine Gäste zu erzeugen, – man ahnt es – natürlich nicht aus echtem Gold sind. So verrückt, Pardon, ist selbst Holthaus nicht.