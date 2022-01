Starke Verschmutzungen der Wege und Beete in der Ortsmitte, auch und vor allem durch Masken, machen eine außerplanmäßige „Clean Up“-Aktion notwendig.

Außerplanmäßiges „Clean Up“ am Samstag

Der Bürgerverein hofft auf viele Unterstützer, die am Samstag mithelfen, Reckenfeld wieder etwas sauberer zu machen.

Vom gewohnten Rhythmus abweichend wird am kommenden Samstag eine außerplanmäßige „Clean Up“-Aktion in Reckenfeld stattfinden. Eigentlich findet die Aktion immer jeweils vor dem Maifest und dem Erntedankmarkt statt, nun also erstmals im Januar.

„Es bedarf dringend eines Clean Ups“, sagt Jürgen Otto vom Reckenfelder Bürgerverein. „Vor allem im Zentrum sieht es schlimm aus“, hat er beobachtet. „Leider muss man feststellen, dass viele Masken in den Rabatten liegen.“ Ob die Masken nun bewusst weggeworfen oder versehentlich fallengelassen wurden – das Ergebnis sei in jedem Fall „kein schöner Anblick“.

Nicht nur Masken sind das Problem

Die Masken sind ein, aber leider nicht das einzige Problem: Auch Plastik, Papier, Tüten und Verpackungen verunzieren Wege und Beete. Und auch viele Kassenbons – weggeweht oder weggeworfen – landen nicht im Mülleimer (wo das neue Thermopapier hingehört), sondern in der Umwelt. „Das sieht man leider sehr häufig“, bedauert Jürgen Otto, der die Idee für die „Clean Up“-Aktion einst aus Australien mitgebracht hatte.

Freiwillige Helfer sind aufgerufen, sich am Samstag gegen 10 Uhr auf dem Marktplatz einzufinden. Dort ist der Vereinsbulli des Bürgervereins der Treffpunkt, dort werden dann auch Müllbeutel, Westen und Gerätschaften ausgegeben. Teilnehmer müssen lediglich Masken mitbringen. „Ansonsten ist alles vorhanden.“ Gemeinsam wird dann besprochen, wer sich um welche Bereiche kümmert. Die Gruppen sollen vom Ortskern aus sternförmig ausströmen. Denn auch wenn es im Ortskern besonders auffällt, Müll liegt leider auch in anderen Bereichen. Als Beispiel nennt Otto die Steinfurter Straße Richtung Haus Marienfried. Auch weitere Straßen, Beete und Plätze bedürfen der Aufmerksamkeit der Helfer.

Es gibt also genug zu tun. Der Bürgerverein hofft auf eine entsprechende Resonanz – und natürlich auf einigermaßen passendes Wetter.

"Jeder ist willkommen"

Bei der letzten Ausgabe von „Clean Up“ sei die Beteiligung leider „sehr bescheiden“ ausgefallen, bedauert Otto. Angesichts der Corona-Lage sei eine gewisse Zurückhaltung durchaus nachvollziehbar, gleichwohl hofft der Verein dieses Mal auf eine intensivere Unterstützung beim Bemühen um einen sauberen Ort. Und Bewegung an der frischen Luft kann nie schaden.

„Jeder ist willkommnen“, sagt Otto, „auch Familien mit Kindern“. Wer sich für eine Teilnahme begeistern kann, sollte idealerweise rund drei Stunden Zeit mitbringen. Bei früheren Aktionen sei man jedenfalls meistens gegen 13 Uhr fertig gewesen und sei dann zum gemütlichen Abschluss mit Grillwurst und Getränken übergegangen. Letzteres muss dieses Mal angesichts der Corona-Situation jedoch ausfallen.