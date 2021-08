„Immer an der frischen Luft“

Adreano Wegener und Vanessa Wegener sind in das Leben auf den Jahrmärkten der Region hineingewachsen.

Küche, Badezimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Kinderzimmer, Terrasse. „Wir haben alles was man braucht“, da ist sich das Ehepaar einig. Adreano Wegener und Vanessa Wegener leben in einem bewohnbaren Lkw, der für Schausteller ausgelegt ist. Sie sind in das Kirmesleben hineingeboren.