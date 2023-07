Immer Leben auf dem Hof

Wohnen im Urlaubsparadies – das haben Martin und Hildegard Wesselmann jeden Tag. Die beiden betreiben seit 25 Jahren einen Ferienhof in Gimbte. „Schöner als hier geht es ja gar nicht“, ist Hildegard Wesselmann überzeugt und ihre vielen Feriengäste geben ihr Recht. Urlaub auf dem Bauernhof inmitten des Münsterlandes mit guter Anbindung nach Münster oder in den Teutoburger Wald, schöne Rad- und Wanderwege – das sei Entspannung vom ersten Tag an.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis Jahrespass alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium Sommerabo ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet