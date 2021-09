Immer mehr Plastik statt Bargeld

Es gibt ja so viele Weisheiten für fast jeden Bereich des Lebens. Eine heißt: „Geld stinkt nicht.“ Eine Weisheit, die jeder, der schon mal uralte Geldscheine in der Hand hatte, widerlegen kann. Und: Unzählige Keime tummeln sich auf Münzen und Geldscheinen. Es sind sogar nahezu auf sämtlichen Banknoten Spuren von Kokain zu finden. In Corona-Zeiten eine nicht gerade appetitliche Empfehlung. Viele Menschen haben Angst vor Ansteckung eben durch Scheine und Münzen. Ergebnis: „Die bargeldlosen Transaktionen haben seit Beginn der Corona-Pandemie deutlich zugenommen“, erklärt Thorsten Laumann, Pressesprecher der Kreissparkasse Steinfurt.

Das ist keine große Überraschung. Aber: Laumann liefert höchst erstaunliche Zahlen. „Die Anzahl der getätigten Kartenzahlungen über unsere Terminals hat sich in den vergangenen Jahren sprunghaft entwickelt. Im Juni 2021 kamen wir auf knapp 250 000 Bezahlvorgänge pro Monat und konnten damit gegenüber dem Vorjahresmonat ein Wachstum von 31 Prozent und verglichen mit dem Juni 2018 sogar ein Wachstum von 280 Prozent verzeichnen“, erklärt er.

Auch beim Bäcker mit Karte zahlen

Mittlerweile wird daher bei fast allen Bäckern oder auch am Kiosk mit der Karte, dem Smartphone und auch der Smartwatch bezahlt. Schwierig ist es inzwischen, wenn ein Händler das nicht anbietet oder auch bestimmte Karten zum Beispiel Kreditkarten nicht akzeptiert. „Hier ist inzwischen eine Erwartungshaltung der Kunden entstanden, immer und überall mit der Karte oder dem Smartphone zahlen zu können – unabhängig von der Höhe der Kaufsumme.“

Für die Händler ein Zusatzgeschäft, sollte man meinen. Denn natürlich wollen Banken und die Kreditkartenbetreiber Gebühren dafür haben. „Hier gibt es unterschiedliche Komponenten, die eine Rolle spielen: Anzahl der Zahlungen, Art der Kartenterminals und so weiter. Daher gibt es verschiedene Preismodelle, so dass sich der eine konkrete Preis nicht nennen lässt“, verdeutlicht Laumann.

Interessant sei aber für den Händler immer der Vergleich mit dem Bargeld. „Da ist es inzwischen so, dass das Bargeld mindestens gleich hohe, wenn nicht höhere Transaktionskosten verursacht. Zudem erzeugt Bargeld auch immer einen logistischen Aufwand, der weitere Kosten verursacht.“

Und überhaupt: „Die Kosten für Bargeld – und insbesondere Hartgeld – sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Daher bepreisen wir auch die gewerblichen Einzahlungen.“ Auch für die Zukunft erwarte die Sparkasse, dass das „Produkt“ Bargeld noch teurer werde. „Daher empfehlen wir, Zahlungen möglichst auf bargeldlose Wege umzustellen. Auch hygienische und nachhaltige Aspekte spielen hier eine Rolle.“

Deutlich weniger Auszahlungen am Geldautomaten

56,3 Prozent des stationären Handelsumsatzes zahlten Kunden in 2020 per Karte, der Bargeldanteil ist rückläufig und liegt bei 40,9 Prozent, vermeldet das EHI, ein Forschungs- und Bildungsinstitut für den Handel und seine Partner. 40,1 Prozent aller Zahlvorgänge werden mit der Girocard, 8,5 Prozent mit Kreditkarte, 6,2 Prozent per SEPA-Lastschrift durchgeführt.

Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Nutzung der Geldautomaten. „Die Anzahl der Auszahlungen an unseren Geldautomaten lag im Jahr 2020 bei 3,4 Millionen, im Jahr 2019 bei 4,4 Millionen. Das ist ein Rückgang um fast 23 Prozent“, so die Auskunft von Thorsten Laumann. Dabei spielten die Lockdown-Phasen sicher eine einmalige besondere Rolle. „Aber trotzdem ist der Trend eindeutig: es wird weniger Bargeld an unseren Automaten abgeholt. Dieser Trend wird sich in den nächsten Jahren immer weiter fortsetzen.“

Von Bargeld geht "kein Infektionsrisiko" ausx

Heißt das auch, dass Geldautomaten abgebaut werden? „Wir überprüfen regelmäßig unsere Ausstattung von Geldautomaten, Kontoauszugdruckern und Selbstbedienungsterminals und passen die Anzahl – egal ob mehr oder weniger – dem Bedarf der Kunden an“, erklärt Laumann.

Zurück zum Thema Ansteckung mit Covid-19 durch Geldscheine oder Münzen. Der Bundesbankvorstand Johannes Beermann sagte dazu:. „Von Banknoten und Münzen geht kein besonderes Infektionsrisiko für den Bürger aus“. Fünf- und Zehn-Euro-Geldscheine seien zudem mit einem Schutzlack ausgestattet, der einer Verschmutzung entgegenwirke. Besonders kontaminierte Exemplare würden obendrein in den 35 Bundesbankfilialen untersucht und durch druckfrische Scheine ausgetauscht.