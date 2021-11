Immer mehr Sterbefälle

Die Statistiker bringen es an den Tag: In Greven sterben immer mehr Menschen. Im Jahr 2001 gab es nur 252 Todesfälle, im Jahr 2020 waren es 408. Auch nach der Bereinigung des Bevölkerungszuwachses starben zuletzt mehr Menschen pro Einwohner als zum Beginn des Jahrtausends.

Es ist ein Thema, von dem viele Menschen am liebsten gar nichts hören wollen. Aber: Es gibt nur eines im Leben, das zu hundert Prozent sicher ist: Das Leben endet mit dem Tod. Und das ist in Greven in den 20 Jahren seit dem Jahr 2000 insgesamt 6926 mal passiert.