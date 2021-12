Afghane gibt die Tat vor Gericht zu: „In einer Minute war er tot“

Greven/Münster

Der Tod eines Menschen in einer Unterkunft für Geflüchtete und Wohnungslose hat im Juli Greven erschüttert. Der Angeklagte ließ am Freitag am Landgericht von einem Dolmetscher aus der Sprache Dari übersetzen: „Das ging ganz schnell. In einer Minute war er tot.“

Von Klaus Möllers