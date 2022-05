„Irgendetwas blüht immer“

Reckenfeld

„Viel Farbe ist mir wichtig“, sagt Gabi Heinrich. Und wenn man den Blick über die Beete in ihrem Garten schweifen lässt, erkennt man sofort, was gemeint ist. Üppige Blühlandschaften zieren den Garten, es gibt viel zu sehen und zu entdecken - auch am Tag der offenen Gärten in Reckenfeld am 19. Juni.

Von Oliver Hengst